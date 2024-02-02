Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, depo çevresinde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasında 14 çuval kabak çekirdeği ele geçirildi, sürücü M.A.S. gözaltına alındı.

Çekirdekler sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.