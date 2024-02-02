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        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi yakalandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:39
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        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi yakalandı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, depo çevresinde bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonetin kasasında 14 çuval kabak çekirdeği ele geçirildi, sürücü M.A.S. gözaltına alındı.

        Çekirdekler sahibine teslim edildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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