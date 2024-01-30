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        Nevşehir'de 2 bin 16 sürücüye ceza uygulandı

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:18
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        Nevşehir'de 2 bin 16 sürücüye ceza uygulandı
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        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, taşıma kanununa muhalefet ve diğer maddelerden 2 bin 16 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Ayrıca yapılan kontrollerde 12 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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