Van'da geliştirilen İriskop cihazı göz bebeğinden vücudun röntgenini çekiyor

İranlı makine mühendisi ve Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile tıp doktorları Roya Hemmatpour ve Behzad Jaybashi, İridoloji Bilimi'nden yararlanarak gözdeki iris tabakasından insan vücudundaki hastalıkların belirlenebileceği cihaz geliştirmek için çalışma başlattı.

Mühendis ve tıp doktorlarının 5 yıllık çalışmasıyla tamamlanan cihaz, Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile Anadolu Buluşlar ve Buluşturucular Derneği Doğu Anadolu Temsilciliğinin destekleri ile Van'da üretilmeye başlandı.

Bu projeleriyle 2022'de Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te gümüş madalya kazanan Fojleley ve doktorlar, daha sonra Romanya ve Dubai'de düzenlenen yarışmalarda ise altın madalyaya layık görüldü.

Gerekli belgelerin alınmasının ardından İpekyolu ilçesindeki atölyede üretimi yapılan cihazın ilk etapta iç piyasaya, ardından birçok ülkeye gönderilmesi hedefleniyor.

"BU CİHAZ TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILIYOR"

Fojlaley, cihazın makine ve elektronik kısımlarını kendisinin tasarladığını, Dr. Hemmatpour ve Dr. Jaybashi'nin de tıp ile ilgili kısmında yardımcı olduğunu söyledi.

Bir ekip çalışmasıyla cihazı geliştirdiklerini anlatan Fojlaley, "Bu proje 2022'de TEKNOFEST'te derece aldı ve gümüş madalya kazandı. Bir yıl içinde bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gerekli belgeleri aldıktan sonra patent başvurumuzu yaparak Van'da üretime başladık" dedi.