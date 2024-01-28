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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 28.01.2024 - 10:19
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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        A.A. yönetimindeki 42 GB 527 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir kara yolu Avanos ilçesi girişinde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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