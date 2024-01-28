Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.A. yönetimindeki 42 GB 527 plakalı otomobil, Kayseri-Nevşehir kara yolu Avanos ilçesi girişinde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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