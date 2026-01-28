Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.K'nin kullandığı 38 RK 406 plakalı otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan Ü'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Ü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.