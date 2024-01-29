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        Narkotik suçlarla mücadele ekipleri belediye çalışanlarını bilgilendirdi

        Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına narkotik suçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili seminer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:59
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        Narkotik suçlarla mücadele ekipleri belediye çalışanlarını bilgilendirdi
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        Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına narkotik suçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili seminer verdi.

        Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, UYUMA Projesi, narko nokta, narko rehber, foto blok, metamfetamin modülü, En İyi Narkotik Polisi Anne, önleyici faaliyetler ve bu faaliyetler çerçevesinde alınması gereken önlemler anlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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