Narkotik suçlarla mücadele ekipleri belediye çalışanlarını bilgilendirdi Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına narkotik suçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili seminer verdi.

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına narkotik suçlar ve alınması gereken önlemlerle ilgili seminer verdi.

Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde, UYUMA Projesi, narko nokta, narko rehber, foto blok, metamfetamin modülü, En İyi Narkotik Polisi Anne, önleyici faaliyetler ve bu faaliyetler çerçevesinde alınması gereken önlemler anlatıldı.