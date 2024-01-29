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        Haberler Spor Futbol İtalya Allegri'den Kenan Yıldız için sert sözler - Futbol Haberleri

        Allegri'den Kenan Yıldız için sert sözler

        Empoli ile 1-1 berabere kalan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı eleştirdi. Allegri, 78. dakikada oyuna giren genç oyuncu için "Oyuna daha erken girmiş olsaydı belki de maçı kaybederdik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:51
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        Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Juventus’ta teknik direktör Massimiliano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a yüklendi.

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        Serie A’nın 22'inci haftasında sahasında karşılaştığı Empoli ile 1-1 berabere kalan Torino ekinde takımın patronu, sonradan oyuna dahil olan Kenan Yıldız’ı eleştirdi. Genç futbolcunun Empoli maçındaki performansından memnun olmadığını dile getiren İtalyan çalıştırıcının sözleri kısa sürede ülke basınında yankı topladı.

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        Kenan’ın 78'inci dakikada Filip Kostic’in yerine oyuna dahil olduğu mücadelede etkili olamadığını kaydeden Allegri, “Kenan oyuna daha erken girmiş olsaydı, belki maçı kaybederdik" ifadesini kullandı.

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        56 yaşındaki çalıştırıcı, Kenan yedek kulübesinde olduğu bölümde oyunda olduğundan daha iyi bir iş çıkardı şeklinde konuştu.

        18 yaşındaki genç yetenek Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile çıktığı 14 maçta 3 gol katkısı verdi.

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        Öte yandan Allegri'nin Empoli maçı için Kenan'ın yerine 11 başlattığı Polonyalı golcü Arkadiusz Milik, mücadelenin 18'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan medyasının önemli isimlerinden Giovanni Guardala, Juve'deki puan kaybının sebebi olarak Milik'in oyundan atılmasını gösterdi.

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        Juventus, maç eksiği bulunan lider Inter ile gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki ilk buluşması Dusan Vlahovic ve Lautaro Martinez’in karşılıklı golleri sonrasında 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

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