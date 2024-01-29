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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i: Mauro Icardi oynayacak mı? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelerek MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, evindeki galibiyet serisini de sürdürmeyi hedefliyor. Zorlu müsabaka öncesinde dört eksiği bulunan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu da merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:43
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

        2

        Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. 1 maç fazlasıyla 60 puanda bulunan Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar müsabakayı kazanıp puanını eşitlemek istiyor.

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        Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı. Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.

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        4 FUTBOLCU KADRODA YER ALMAYACAK

        Galatasaray'da 4 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        5

        LİGDE SON 10 MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.

        6

        SAHASINDA 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        7

        EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 11 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        8

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 46 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 13 gol gördü.

        9

        Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        10

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        11

        KAAN

        12

        NELSSON

        13

        SANCHEZ

        14

        BARIŞ ALPER

        15

        TORREIRA

        16

        KEREM DEMİRBAY

        17

        ZAHA

        18

        MERTENS

        19

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        20

        ICARDI

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