Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı: Sacha Boey'un yükseliş hikayesi - Galatasaray Haberleri

Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı: Sacha Boey'un yükseliş hikayesi Galatasaray'a 2021 yazında sessiz sedasız gelen ve İstanbul'daki macerası inişli çıkışlı olan Sacha Boey, 2,5 sezonda çeşitli kırılma noktalarının ardından rekor bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu. Hakkında gönderilsin raporu verilen, devamında kadro dışı kalan, A Takımla idmana çıkmadan 11'e yerleşen Boey, Okan Buruk yönetiminde aldığı formayı bir daha bırakmadı Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com Giriş: 29.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:21 facebook

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Bazı futbolcular doğuştan yeteneklidir ve diğerlerinden ayrılır. Bazılarının yürüdüğü yol ise üstün yeteneklilerinki kadar kısa olmaz. Sacha Boey'in kariyerinde zirveye tırmanışı ise çocukluk arkadaşlarından daha çetin ve daha uzun...

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FRANSA'NIN FUTBOLCU MADENİNDE YETİŞTİ Fransa'nın en ünlü futbol akademisi Clairefontaine'in de bulunduğu bölge olan ve Fransa'nın futbolcu madeni olarak anılan Ile-de-France'ta dünyaya gelen Sacha Boey, her bölge çocuğu gibi futbola sokaklarda başladı. Annesinin futbol oynamasına sıcak bakmamasına rağmen önce Romainville'in seçmelerine katıldı ardından Fransa'nın köklü takımı Red Star'ın yolunu tuttu.