Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"

"Küresel Vicdan Çağrısı" bildirisinin devamı niteliğindeki Gazze'deki soykırımın durdurulmasına yönelik düzenlenen "Gazze Soykırımına Karşı Acil Küresel Vicdan Konferansı" Londra'da gerçekleşti.

25 ülkeden fazla katılımcının olduğu konferans, Gazze Şeridi'ndeki soykırım felaketine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın son geçici kararına yanıt olarak düzenlendi. Konferans, Gelecek Partisi lideri eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Londra Queen Mary Üniversitesi/Princeton Üniversitesi Emeritus Uluslararası Hukuk Profesörü Richard Falk tarafından düzenlendi.

Toplantıda akademisyenler, eski hükümet ve BM yetkililerinin yanı sıra sivil toplum ve insan hakları aktivistleri de yer aldı. Gün boyu süren tartışmalar sırasında şu konularda acil girişimlerde bulunulması çağrısında bulunuldu: Derhal ateşkes ilan edilmeli ve İsrail silahlı kuvvetleri Gazze Şeridi'nden çekilmeli, Kitlesel açlık ve hastalıkların yayılması karşısında geniş bir insani yardım uygulanmalı, UNWRA ve Filistin sivil toplumuna sağlanan finansmanın derhal yeniden sağlanmalı.

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Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Konferansın ardından bu konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "UNWRA'ya sağlanan fonları askıya alma eylemini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.