Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"

        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"

        Londra'da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Londra Queen Mary Üniversitesi/Princeton Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Richard Falk tarafından "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı" düzenlendi. 25 ülkeden katılımcının olduğu konferansa Gazze'deki soykırım felaketine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın son geçici kararına yanıt olarak düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 07:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Küresel Vicdan Çağrısı" bildirisinin devamı niteliğindeki Gazze'deki soykırımın durdurulmasına yönelik düzenlenen "Gazze Soykırımına Karşı Acil Küresel Vicdan Konferansı" Londra'da gerçekleşti.

        25 ülkeden fazla katılımcının olduğu konferans, Gazze Şeridi'ndeki soykırım felaketine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın son geçici kararına yanıt olarak düzenlendi. Konferans, Gelecek Partisi lideri eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Londra Queen Mary Üniversitesi/Princeton Üniversitesi Emeritus Uluslararası Hukuk Profesörü Richard Falk tarafından düzenlendi.

        Toplantıda akademisyenler, eski hükümet ve BM yetkililerinin yanı sıra sivil toplum ve insan hakları aktivistleri de yer aldı. Gün boyu süren tartışmalar sırasında şu konularda acil girişimlerde bulunulması çağrısında bulunuldu: Derhal ateşkes ilan edilmeli ve İsrail silahlı kuvvetleri Gazze Şeridi'nden çekilmeli, Kitlesel açlık ve hastalıkların yayılması karşısında geniş bir insani yardım uygulanmalı, UNWRA ve Filistin sivil toplumuna sağlanan finansmanın derhal yeniden sağlanmalı.

        REKLAM

        Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Konferansın ardından bu konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "UNWRA'ya sağlanan fonları askıya alma eylemini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerini durdurmasını talep eden geçici kararını takip eden günde, İsrail'in batılı destekçileri, onları tüm temel insani yardımlardan mahrum bırakarak Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sefaletini artırmak için harekete geçti.

        UNRWA, 2,3 milyon kişiye yardım eden 30 bin Gazzeliyi istihdam ediyor; fon kaybının Gazze halkı için hesaplanamaz sonuçları olacak. Gazze'deki Soykırımı Durdurmaya Yönelik Acil Durum Komitesi, ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'yı, UNRWA'ya sağlanan finansmanı derhal yeniden sağlamaya ve soykırım suç ortaklığı eylemlerine son vermeye çağırıyor."

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
        Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        Evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi
        Evde yangın faciası! 6 aylık bebek beşiğinde can verdi
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...