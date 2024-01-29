Emeklilerde yanıt bekleyen sorular SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 49,25'e yükseltildi, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu. Emeklilerin bu yıla dair beklentileriyle ilgili son durumu Habertürk'ten Bülent Aydemir aktardı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş zammı farkını gidermek üzere adım atan hükümet, memur emeklilerinde olduğu gibi maaşlara yüzde 49.25’lik bir artış yaptı. Yasal değişiklik gerektiren düzenleme Meclis’ten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ek ödenek olarak emeklilere ödenecek. Bu düzenleme yapılarken önce 5 puanlık artış yapılarak 42.6’ya, ardından bütçe kalemlerinde kaydırmalar yapılarak 49.25’e yükseltildi. Bütçede imkanları dahilinde yapılan bu düzenlemenin 6 ay sonraki artışları nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Hükümet kaynaklarından aldığım bilgilere göre, bu yıl temmuz ayında, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerin artışları eşitleneceğinden SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yıl içindeki enflasyon farkı kadar artış alacaklar. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aynen memur emeklilerinde olduğu gibi enflasyon farkını alacaklar. Önceki düzenlemede SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tümünü artış olarak alıyorlardı. Bir anlamda, hükümet Temmuz ayında vereceği artışı ocak ayında vererek 6 ay sonrasından mahsup etmiş oldu. Peşin ödeme gibi düşünülebilir.

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EMEKLİLER TEPKİLİ

Bu enflasyon koşullarında verilen zam doğal olarak emeklileri memnun etmedi. Sosyal medyada emekliler, “12 bin TL seyyanen zam verilmezse oy yok” kampanyası başlattı. Emekliler, maaşlarına seyyanen artış talep ediyor. Hükümet memurlara ücret artışlarına ilave olarak 12 bin TL seyyanen artış vermişti. Konuştuğum hükümet kaynakları, yapılacak yeni artışların bütçe imkanları dışında borçlanma gerektirdiğini belirterek, seyyanen bir artış yapılmayacağını ifade ediyor.

10 BİN TL ALAN EMEKLİLER

Bu arada yeni artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıkarıldı ancak emeklilerin taleplerini karşılamadı. Bu 10 bin TL’lik ücretlerde bir artış yapılmayacağı, burada sabit kalacağı ifade ediliyor. Daha önce en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL idi. Yeni artışlarla birlikte en düşük maaş alan emeklilerin sayısı 1 milyon 100 bin kişi azalarak 3 milyon 280 bine düştü.

EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ

Önümüzdeki süreçte geçim sıkıntısı çeken emeklilerin bazı talepleri var. Hükümet kaynaklarından aldığım bilgilere göre;

- En düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalacak. Yeni bir artış yapılmayacak.

- SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yıl temmuz ayında memur emeklilerinde olduğu gibi sadece enflasyon farkı ödenecek. Bütün emekliler aynı oranda artış alacaklar.

- Hükümet, bu yılı Emekli Yılı ilan etmişti ancak emekliler için ne gibi düzenlemeler yapılacağı netleşmedi.

- Seçim öncesinde emekli maaşlarına seyyanen artış yapılması düşünülmüyor

- 2 bin TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda da talep var. Bu konuda da hükümet sınırlı bir artış yapabilir. Aksi halde bayram ikramiyelerinde de büyük bir artış düşünülmüyor.