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        Haberler Dünyadan Taylor Swift'i X'te aramak engellendi - Magazin haberleri

        Taylor Swift X'ten kaldırıldı

        12 Grammy ödüllü Taylor Swift'in yapay zekâ tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından X platformunda ABD'li şarkıcı hakkındaki tüm aramalar engellendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 10:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:46
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        İnsanoğlu, yapay zekânın yaşama nasıl etki edeceğini tartışıyor. Yapay zekânın gelişmesi, insanlığın yararına mı olacak yoksa bilim - kurgu filmlerinde olduğu gibi sonunu mu getirecek.
        Bu tartışmalar sürerken Taylor Swift, yapay zekânın kurbanı oldu. 34 yaşındaki şarkıcının yapay zekâyla oluşturulan müstehcen görselleri, kısa sürede X platformunda yayıldı.

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        BEYAZ SARAY’DAN YASAL DÜZENLEME

        Taylor Swift'in sahte görüntülerinin yayılması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin 'yasal önlem' yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu belirtti. Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi.

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        Taylor Swift'in müstehcen görselleri kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi. X platformu, tepkilerden yola çıkarak yapay zekâyla üretilmesinin yası dışı bir uygulama olması nedeniyle müstehcen görseller kaldırdı.

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        ARAMALAR ENGELLENDİ

        X platformunda Taylor Swift'in müstehcen görüntülerinin yanı sıra kenisiyle ilgili hiçbir bilgi de bulunmuyor. Platform, Taylor Swift adına olan tüm aramaları durdurdu.

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        GEÇİCİ TEDBİR

        Cumartesi gününden bu yana, Taylor Swift hakkında arama yapanlar, hata mesajıyla karşılaşıyor. X'in operasyon lideri Joe Benarroch, bu durumun geçici olduğunu ve güvenlik amacıyla yapıldığını söyledi.

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        SİYASETÇİLERDEN YAPAY ZEKÂ TEPKİLERİ

        Öte yandan ABD'li siyasetçiler, yayınlanan görüntüler sonrasında durumu önleyecek bir yasa oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Demokrat Parti Temsilci Üyesi Joe Morelle, görüntüleri 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, "Taylor Swift'in yapay zekâ tarafından üretilen müstehcen görüntülerinin yayılması dehşet verici ve ne yazık ki her gün, her yerde kadınların başına geliyor. Bu bir cinsel istismar ve ben de bunu federal bir suç haline getirmek için yasa tasarımla mücadele ediyorum: Mahrem Görüntülerin Derin Sahtelerinin Önlenmesi Yasası" ifadelerini kullanmıştı.

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        Bir diğer Demokrat Parti Üyesi Yvette Clarke ise; "Taylor Swift'in başına gelenler yeni değil. Yıllardır kadınlar, rızaları olmadan deepfake'lerin hedefi oldu. Yapay zekâdaki gelişmeler sayesinde deepfake oluşturmak daha kolay ve daha ucuz. Bu, koridorun her iki tarafının da bir sorunudur ve Swiftlerin (Taylor Swift hayranlarına verilen isim) bile çözmek için bir araya gelmesi gerekir" demişti.

        Fotoğraflar: Avalon, Depo

        #Taylor Swift
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