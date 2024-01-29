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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELDİ AMA... İşte hava son durum - Son dakika haberleri... İstanbul kar yağışı devam edecek mi?

        Kar geldi ama... İşte hava son durum

        Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Gece saatlerinde İstanbul'da "buz topağı" görülürken, Ankara'da kar zayıf seyrediyor. Çarşamba günü ise güneş yüzünü gösterecek... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 29.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:29
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        Kar geldi ama... İşte hava son durum
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        İstanbul'a geceden bu sabaha biraz kar yağışı düştü, ancak çoğunlukla buz topağı (meteorolojide graupel) yağışının beyazlattığı birkaç semt görebildik. Ufak bir dolu tanesine benzeyen ve yapısı daha yumuşak olan bu buz peletleri yere düştükten kısa süre sonra suya dönüşüyor. İstanbul’da bugün ise şehrin iç kesimlerinde, Ümraniye-Samandıra-Şile yolu üzerinde ve Avrupa yakasında Çatalca istikametinde bir miktar kar görebiliriz.

        Toplam yağışın neredeyse yüzde 90’ı tahminlerdeki gibi yağmur olarak düşüyor. İstanbul’da hissedilen hava sıcaklığı 3 derece, salı günü daha zayıf yağmurlarla şehir yine ıslanırken yarın da şehrin iç kesimlerinde bir miktar kar yağabilir.

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        ANKARA'DA ZAYIF KAR

        Ankara’da bu öğlen zayıf kar geçişleri görürüz, Bolu yönünde ise bugün kar yağışı zayıflayarak devam edecek. Ankara-İstanbul yolunda kış lastiği olmayan araçlar yolda kalabilir. Ankara-Konya ile Ankara-Adana yollarında buzlanma olabileceğini hatırlayıp düşük süratte seyretmeli.

        Doğu Anadolu ile Güneydoğu bölgelerinde süren kar yağışları bugün Adıyaman-Malatya-Elazığ-Bingöl-Muş arasında kuvvetli olacak, bölgede şehirlerarası yollar şu an ülkenin en riskli yolları konumunda. Yüksek yamaçları olan tepelerden çığ düşme tehlikesi de bulunuyor.

        ÇARŞAMBA GÜNEŞ ÇIKACAK

        31 Ocak Çarşamba gününden itibaren Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bir süre güneşlenecek, Marmara ise parçalı bulutların arasından güneşi görebilecek. Hava sıcaklıkları hafta sonu gelirken hissedilir biçimde artarak İstanbul’da 11, Ankara’da 8, İzmir’de 15 dereceye ulaşacak görünüyor. Gündüz güneşle ısınacağımız o kısa dönemde, geceler bugünlerin gecelerinden soğuk geçecek, ayaz derinleşecek.

        Genel olarak bakılınca Türkiye’de mevsim normallerinde yağışlar alan, normalleri aşan bölgelerimiz var. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yükseklerinde kar örtüsü kalınlaşıyor. Marmara kıyılarında ise kar yağışı bu kış henüz örtü yapamadı. Yine de Ocak ayının kuru soğukla geçtiği 2023 yılına göre, bu yıl Ocak ayı daha yağışlı geçiyor.

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        #hava durumu
        #son dakika haberleri
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