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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının seçimi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:51
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının seçimi olduğunu söyledi.

        Kılıç, partisinin İl Başkanlığınca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Üretken Belediyecilik Vizyonuyla Geleceğe Bakış Toplantısı"nda, yerel seçimlerin Türkiye ve Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

        Cumhur İttifakı'nın istikametinin bir olduğunu, seçim sürecindeki tavır ve davranışlarının ittifak ruhuyla uyumlu olacağını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

        "Ortak hedefimiz Türk vatanı, ortak paydamız Türk milleti sevgisidir. Ortak geleceğimiz ise Türkiye'nin istikbalidir. Bu nedenle 31 Mart'ta yapılacak seçimler çok önemlidir. Bu seçimler, hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının seçimidir. Gelin Nevşehir için canla başla çalışalım. Biz çalıştıkça zalimler biraz daha gerileyecek, hainler biraz daha kaçacak. Biz çalıştıkça zillet biraz daha tökezleyecek."

        Kılıç, adaylarının ilinde, ilçesinde, beldesinde saygınlığı olan kişiler olduğunu ve her birinin üç hilali seçim bölgelerinde dalgalandıracağını dile getirdi.

        Nevşehir'in her bir köşesinde partilerinin üretken belediyecilik vizyonunu sergileyeceğini vurgulayan Kılıç, "Buna olan inancımız tamdır. Sadece Türkiye için değil, başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünya için büyük önem arz eden topraklardayız. Sulucakarahöyük'te Hacı Bektaş Veli, Kırşehir'de Ahi Evran, Konya'da Mevlana, Ankara'da Hacı Bayram Veli'nin halkı irşat ettiği topraklardayız. Anadolu erenlerinin sayesinde Anadolu'nun Türk ve Müslüman kalmasını sağladıkları bu güzel ve özel topraklardayız. Nevşehir kardeşlikle yoğrulmuştur. Nevşehirlinin mayası sağlam, mizacı düzgün ve dosdoğrudur." diye konuştu.

        Nevşehir il merkezi ile ilçe ve beldelerde MHP'li adayların seçilmesi için destek isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

        "Her zaman daha iyisi vardır, daha güzeline ulaşmak mümkündür. MHP, Nevşehir'in ilgi ve desteğine layık olmak için çalışacaktır. Zoru hep birlikte aşacağız. Çünkü arkamızda ecdadımızın hayır duası, şehitlerimizin aziz hatıraları, tarihimizin itibarı, milletimizin ve Nevşehir'imiz desteği vardır. Çünkü samimi, dürüst, ilkeli, azimli ve imanlıyız. Mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Nevşehir için üreten, yatırım yapan, özveri ile çalışan herkesten Allah razı olsun. İddiamız daha fazlasını yapmaktır. İrademiz Nevşehir için fedakarlık göstermektir."

        MHP İl Başkanı Ali Akkoç'un da selamlama konuşması yaptığı programın sonunda, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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