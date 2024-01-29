Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
Türkiye soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında. İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı kentin bazı ilçelerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından da başta Arnavutköy'de olmak üzere kısa süreli doğu yağışı da görüldü. Kar yağışı nedeniyle Sakarya da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
AA'da yer alan habere göre Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir'de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı.
TEM oto yolu ve D-100 kara yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
ARNAVUTKÖY'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Arnavutköy'de de öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri için ise kuvvetli kar şeklinde uyarıda bulunmuştu.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman kar kendisini gösterirken Arnavutköy'de öğle saatlerinde dolu etkili oldu.
Kısa süreli, ancak şiddetli yağan dolu beyaz örtü oluşturdu.
Yağışların, salı sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
SAKARYA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sakarya'nın yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kocaali ilçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yüksek kesimlerde yolu kapalı yerleşim yeri kalmazken, ekipler yol genişletme ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Karasu ilçesinin Kurudere, Ortaköy, Yenidoğan ve Ardıçbeli mahallelerinde de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.
Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, beyaz örtüyle kaplandı.
YENİ UYARILAR
Öte yandan yurdun batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.
Doğu Akdeniz'de ise yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtına, çarşamba akşamı bölgenin doğusunda, perşembe öğle saatlerinden itibaren de genelinde etkisini kaybedecek.
Ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ÇANAKKALE'DE FIRTINA BEKLENİYOR
Çanakkale'de de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Çanakkale çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Çanakkale Valiliği´nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.
AKOM'DAN YENİ AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.
Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu. İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.