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ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ta zehirli sarmaşık, takımın her yerini sarmış durumda. Duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak dağılmış bir Beşiktaş var. Takım olma yolunda atılması gereken birçok adım olmasına rağmen bireysellik muazzam bir şekilde öne çıkmış durumda. Herkes tek başına bir şeyler ortaya koymak istiyor. Takım bütünlüğü yok, birlikte hareket etmek yok. Durum böyle olunca da sahada çırpınışlar içerisinde hareket etmeye çalışan bir oyuncu grubu görüyoruz.

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Takımın ihtiyacı olan büyük takım reaksiyonu, Beşiktaş'ın çok uzaklarında görünüyor. Kim oynarsa oynasın, rakip kim olursa olsun sahadaki acı gerçekler Beşiktaş adına değişmiyor. Takımın kökünü toptan zehirlemiş olan bu çürümüşlük durumu her maç Beşiktaş'ın önüne daha ağır faturalar getiriyor. Birçok açıdan zorlu sınav süreci devam ediyor. Ama çok net bir penaltının iptalini de anlamak mümkün değil.