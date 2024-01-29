Otel doluluk oranlarında en büyük düşüş İstanbul'da Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) yayınladığı otel doluluk raporuna göre; 2023 yılında otel doluluk oranlarında düşüş yaşandı. En büyük gerileme yüzde 76.70'ten yüzde 70.13'e düşen İstanbul'da yaşanırken, sadece Ankara'da doluluk oranı yükseldi. Ortalama günlük oda fiyatlarında en yüksek ortalama 172 euro ile Antalya'da gerçekleşirken, oransal olarak en yüksek artış Anadolu'da yaşandı. Anadolu'da ortalama oda fiyatı yüzde 35,79 artışla 64.25 euro oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), "Aralık 2023 STR ortalama otel doluluk raporu"nu yayınladı. 2023 yılının otel doluluk oranları ve fiyat değişimleri ortaya çıktı.

DOLULUKTA SADECE ANKARA YÜKSELİŞTE

Türkiye genelinde doluluk oranı, 2022'de yüzde 76.70 iken 2023'te yüzde 70.13'e geriledi. En büyük düşüş İstanbul'da gerçekleşti. 2022'de yüzde 74.6 olan doluluk, yüzde 65.2'ye indi. Antalya (yüzde 62.2'den yüzde 56.2'ye) ve Anadolu (yüzde 53.6'dan yüzde 49.1'e) bölgesinde de düşüş yaşanırken Ankara (yüzde 52.7'den yüzde 56.3'e) artış gösteren tek lokasyon oldu. Türkiye'deki ölçümler bu şekilde gerçekleşirken Avrupa'da doluluk oranı, yüzde 64.5'ten yüzde 69.1'e yükseldi.

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DOLULUK (%) 2019 2020 2021 2022 2023 İSTANBUL 73.7 37.4 54.5 74.6 65.2 ANKARA 62.9 30.1 42.6 52.7 56.3 ANTALYA 65.4 40.1 51.8 62.2 56.2 ANADOLU 56.3 33.7 47.9 53.6 49.1 TÜRKİYE 67.2 36.1 52.1 66.6 59.1 AVRUPA 72.2 33.1 43.3 64.5 69.1

EN PAHALISI ANTALYA, EN ÇOK FİYAT ARTIŞI ANADOLU'DA

Ortalama günlük oda fiyatlarında (ADR) zirvede Antalya yer aldı. Türkiye genelinde 117.34 euro'dan 129.17 euro'ya, İstanbul'da 136.46 euro'dan 143.46 euro'ya, Ankara'da 66.41 euro'dan 84.20 euro'ya, Antalya'da 144.18 euro'dan 172.08 euro'ya, Anadolu'da 47.32 euro'dan 64.26 euro'ya yükseldi. Avrupa'da ise ortalama fiyat 132.28 euro'dan 142.78 euro'ya çıktı. Oran olarak bakıldığında fiyatlardaki en yüksek artış Anadolu'da gerçekleşti.

Türkiye genelinde yüzde 10,08, İstanbul'da yüzde 5,12, Ankara'da yüzde 26,78, Antalya'da yüzde 19,35, Anadolu'da ise yüzde 35,79 fiyat artışı gerçekleşti. Avrupa'da ise fiyatlar yüzde 7,93 yükseldi.

ADR (Euro) 2019 2020 2021 2022 2023 İSTANBUL 88.73 78.14 91.14 136.46 143.46 ANKARA 55.67 55.97 52.50 66.41 84.20 ANTALYA 87.21 95.04 122.50 144.18 172.08 ANADOLU 39.75 33.14 34.92 47.32 64.26 TÜRKİYE 76.70 70.13 81.74 117.34 129.17 AVRUPA 112.75 90.89 104.02 132.28 142.78

EN YÜKSEK GELİR ANTALYA'DA, EN ÇOK GELİR ARTIŞI ANKARA'DA

Oda başı elde edilen gelirde (REVPAR) en yüksek artış Ankara ve Anadolu'da gerçekleşti. Gelir, Türkiye genelinde (yüzde 2,31 düşüş) 78.17 euro'dan 76.36 euro'ya, İstanbul'da (yüzde 8,15 düşüş) 101.82 euro'dan 93.52 euro'ya, Ankara'da (yüzde 35,48 artış) 34.97 euro'dan 47.38 euro'ya, Antalya'da (yüzde 7,92 artış) 89.68 euro'dan 96.79 euro'ya, Anadolu'da (yüzde 24,22 artış) 25.39 euro'dan 31.54'ya geldi. Avrupa'da ise yüzde 15,67 artışla 85.29 euro'dan 98.66 euro'ya yükseldi.

REVPAR (Euro) 2019 2020 2021 2022 2023 İSTANBUL 65.40 29.21 49.67 101.82 93.52 ANKARA 35.04 16.86 22.38 34.97 47.38 ANTALYA 57.00 38.10 63.42 89.68 96.79 ANADOLU 22.38 11.18 16.73 25.39 31.54 TÜRKİYE 51.55 25.30 42.55 78.17 76.36 AVRUPA 81.40 30.05 45.03 85.29 98.66

İstanbul, Antalya, Ankara ve Anadolu verilerinde ağırlıklı olarak Uluslararası 5 Yıldızlı Zincir Oteller kaynak olarak kullanıldı. Şehirlerdeki yerel işletmeler için söz konusu veriler önemli oranda farklılık gösterebileceği sebebiyle araştırmaya dahil edilmedi. Raporda İstanbul için 610 tesisten 206'sı, Ankara için 74 tesisten 24'ü, Antalya bölgesi için 1082 tesisten 51'i, Anadolu için 361 tesisten 143'ü baz alınarak hazırlandı.