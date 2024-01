Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü - son dakika haberleri

Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü - son dakika haberleri

Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Karara göre Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

Habertürk / AA Giriş: 30.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL