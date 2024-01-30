Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Can Atalay kararı okundu.

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

Bazı vekiller kararın okunması sırasında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizlerle tepki gösterdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu. Öte yandan DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.

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