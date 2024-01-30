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        Haberler Gündem Güncel Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü - son dakika haberleri

        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

        Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Karara göre Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:37
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        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
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        Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Can Atalay kararı okundu.

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        Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

        OTURUMU BOZDAĞ YÖNETİYOR

        AA'da yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

        Bazı vekiller kararın okunması sırasında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizlerle tepki gösterdi

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu. Öte yandan DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

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        NE OLMUŞTU?

        Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi de, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #son dakika
        #Can Atalay
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