Hangi yatırım sepeti enflasyonu yener? Yatırımcı Rehberi programının konuğu Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya oldu. Uygulanan ekonomi politikalarının ele alındığı programda Yalçınkaya, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon ve faizde düşüş olup olmayacağı tahminini paylaştı. ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin faiz politikalarının Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiren Yalçınkaya, yabancı yatırımcıların hangi koşullarda Türkiye'yi tercih edeceğini açıkladı.

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya oldu. Uygulanan ekonomi politikalarının ele alındığı programda Yalçınkaya, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon ve faizde düşüş olup olmayacağı tahminini paylaştı. ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin faiz politikalarının Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiren Yalçınkaya, yabancı yatırımcıların hangi koşullarda Türkiye'yi tercih edeceğini açıkladı.

EKONOMİDE FREN KİMİ NASIL ETKİLER?

Borsa İstanbul bir süredir devam eden yatay trendin kırılıp kırılmadığının sorgulandığı programda borsada son günlerdeki yükselişin nedenleri sıralandı. Programda yeni ekonomi politikasını masaya yatırım Yalçınkaya, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini yorumladı.

Uygulanan ekonomi politikalarının çıktılarının hangi sektörleri nasıl etkileyeceğine dair fikirlerini paylaşan Yalçınkaya, mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağını anlattı.

PORTFÖYDE HANGİ VARLIKLAR OLMALI?

Borsa şirketlerinin piyasa değerinin ucuz olup olmadığının tartışıldığı programda yatırımcıların bu ortamda yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği ve portföylerinde hangi varlıkların yer alması gerektiği anlatıldı.