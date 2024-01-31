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        Haberler Dünya ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

        ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

        ABD Yüksek Mahkemesinin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik sürüyor. Alınan sıkı güvenlik tedbirleri, düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini engelleyemedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:02
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        ABD'nin Texas eyaletinde alınan sıkı güvenlik tedbirleri, Meksika tarafından gelen düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini engelleyemedi.

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        ABD Yüksek Mahkemesinin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbotun, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

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        Düzensiz göçmenler, sınıra sıfır noktasında çekilen dikenli tellere rağmen Rio Grande nehrini geçerek ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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        Bazı göçmenler, ellerinde taşıdıkları termal battaniyeler ile Texas ulusal muhafızları tarafından alınan önlemlere rağmen Shelby Park yakınlarından sınırı geçmeye çalıştı.

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        BIDEN KONGRE'NİN YETKİ VERMESİ HALİNDE SINIRI KAPATABİLİR

        ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.

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        Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

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        Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

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        ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

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        Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #meksika
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