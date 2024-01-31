TAM KIŞ| Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün (31 Ocak) nasıl?

TAM KIŞ| Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün (31 Ocak) nasıl?

Kar, sağanak ve fırtına! Meteoroloji'den hava durumu tahmini Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Marmara'nın güneyi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı, İstanbul çevresi, Samsun ile Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek. Yağışların; Mersin'de kuvvetli olması beklenirken; Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 8° Ankara Güneşli 6° İzmir Güneşli 12° Antalya Parçalı bulutlu 14° Trabzon Güneşli 10° Bursa Güneşli 6° Adana Parçalı bulutlu 15° Diyarbakır Yağmurlu 7° Gaziantep Yağmurlu 4° Ağrı Parçalı bulutlu -2° Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.