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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'ye saldırılar sürecek" mesajı

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'ye saldırılar sürecek" mesajı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 07:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 07:46
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        Netanyahu'dan "Saldırılar sürecek" mesajı
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

        Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Bnei David Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel esir takası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        "Hedeflerine ulaşıncaya ve zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Netanyahu, olası esir takası mutabakatı için İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyeceklerini ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

        ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda 28 Ocak'ta Paris'te Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası ve ateşkesi görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin "yapıcı olduğunu" ancak taraflar arasında hala büyük farklar bulunduğunu bildirmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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