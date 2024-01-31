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        Nevşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:29
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        Nevşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Zir Mahallesi Güneş Sokak'ta Ali A'ya ait tek katlı müstakil evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hacıbektaş Belediyesi ile Mucur ve Gülşehir ilçelerinden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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