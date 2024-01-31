Nevşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zir Mahallesi Güneş Sokak'ta Ali A'ya ait tek katlı müstakil evin çatı kısmında bacadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hacıbektaş Belediyesi ile Mucur ve Gülşehir ilçelerinden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

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