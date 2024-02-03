Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili dün depo çevresinde bir kamyonetin kasasındaki çekirdeklerle yakalanan M.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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