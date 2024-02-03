Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili dün depo çevresinde bir kamyonetin kasasındaki çekirdeklerle yakalanan M.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi yakalandı
        Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Nevşehir'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Nevşehir'de 2 bin 16 sürücüye ceza uygulandı
        Nevşehir'de 2 bin 16 sürücüye ceza uygulandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan 9 şüpheli tutuklandı