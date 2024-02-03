Nevşehir'de kabak çekirdeği hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili dün depo çevresinde bir kamyonetin kasasındaki çekirdeklerle yakalanan M.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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