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        Haberler Dünya Tartışma yaratan röportaj! ABD'li gazeteci Tucker Carlson Rus lider Putin ile röportaj yapacak

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson Rus lider Putin ile röportaj yapacak

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı röportaj ülkede tartışma yarattı. Carlson, ABD'nin Putin'i duymaya ihtiyacı olduğunu söyledi, bazı yayıncılar kendisine casusluk suçlamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 08:42 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:06
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        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
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        ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmak üzere Moskova'ya gitti. Carlson'ın Putin ile yapacağı röportaj ülkede tartışma yaratırken, Carlson ABD'nin Putin'i duymaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Carlson, sosyal medya hesabında Moskova'dan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

        "Savaşta neredeyse iki yıl geride kaldı ve bu çatışmalar dünyayı yeniden şekillendirdi. Çoğu Amerika halkı bilgilendirilmedi, orada ne olduğuna dair fikirleri yok. İngilizce konuşan ülkelerin çoğu olanların farkında değil, hiçbir şeyin değişmediğini düşünüyorlar çünkü onlara hiçbir şey söylenmiyor. Medya çökmüş durumda, hükümet propagandası yapıyorlar.

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        "ÇOĞU AMERİKALI PUTİN NEDEN UKRAYNA'YI İŞGAL ETTİ BİLMİYOR"

        Foto:AP
        Foto:AP

        Çoğu Amerikalı Putin neden Ukrayna'yı işgal etti bilmiyor, şimdiki hedefleri ne bilmiyor, onun sesini hiç duymadılar.

        Amerikalılar dahil oldukları savaşta neler olduğunu bilmeli. Putin'i sevdiğimiz için değil ABD'yi sevdiğimiz için buradayız."

        MUSK KENDİSİNE DESTEK VERİYOR

        Röportajın ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermeyen Carlson, röportaj masraflarını kendisini karşıladığını hiçbir yerden destek almadığını söyledi

        Elon Musk'ın da kendisini desteklediğini söyleyen Carlson'ın Putin ile röportajı sosyal medya platformu X'te yayınlayacağı düşünülüyor.

        BAZI YAYINCILARDAN CARLSON'A CASUSLUK SUÇLAMASI

        Carlson'ın Putin ile olası röportajı ülkede tepki çekti. Demokratlar bunu Putin'in işgalini aklama girişim olarak görürken, bazı yayıncılar Carlson'a casusluk suçlaması yapıldı.

        Carlson ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e de röportaj talebinde bulunduğunu söyledi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #Tucker Carlson

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