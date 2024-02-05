Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlüyü kent merkezinde, jandarma ise hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan H.Y'yi kent kırsalında yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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