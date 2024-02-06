Depremlerde hayatını kaybedenler İç Anadolu'da dualarla anıldı

Niğde'de Kendirli Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, 11 ilin etkilendiğini depremlerde yaşamını kaybedenler için dua etti.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Kırşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen programda 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.