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        Depremlerde hayatını kaybedenler İç Anadolu'da dualarla anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Kırıkkale'de dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:24 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:32
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        Depremlerde hayatını kaybedenler İç Anadolu'da dualarla anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Nevşehir, Kırşehir, Niğde ve Kırıkkale'de dualarla anıldı.

        Nevşehir'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

        İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Programın ardından AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ikramda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen programda 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi.

        Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin, 11 ilin etkilendiğini depremlerde yaşamını kaybedenler için dua etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.

        - Niğde

        Niğde'de Kendirli Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu.

        Cami çıkışında İl Müftülüğünce cemaate çorba ikram edildi.

        Programa, Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Nur Camisi'ndeki programda, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar sabah namazı öncesi vaaz verdi.

        Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dua edildi.

        Cami çıkışında programa katılanlara çorba ikram edildi.

        Programa, Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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