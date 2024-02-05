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        Şehit Kaya memleketi Nevşehir'de anıldı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:51
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        Şehit Kaya memleketi Nevşehir'de anıldı
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya için anma programı düzenlendi.

        Şehit Şahin Kaya 100. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Katılımcılara yemek ikramında bulunulan programın ardından şehidin kabri ziyaret edilerek, çiçek bırakıldı.

        Anmaya, Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul, Belediye Başkanı Fatih Çiftci, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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