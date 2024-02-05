Şehit Kaya memleketi Nevşehir'de anıldı

Anmaya, Gülşehir Kaymakamı Mehmet Zortul, Belediye Başkanı Fatih Çiftci, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şahin Kaya için anma programı düzenlendi.

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