'Yasak aşk' katili aranıyor! Samsun'da, 31 yaşındaki Muradiye Terzi, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 43 yaşındaki M.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.02.2024 - 08:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:35 facebook

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