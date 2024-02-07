'Yasak aşk' katili aranıyor!
Samsun'da, 31 yaşındaki Muradiye Terzi, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 43 yaşındaki M.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi
Samsun'da olay, dün öğle saatlerinde Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.
GÖĞSÜNDEN SİLAHLA VURULDU
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi (31) evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi, burada hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI BELİRLENDİ
Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.