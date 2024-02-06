Nevşehir Valisi Fidan ve Belediye Başkanı Savran'dan 6 Şubat depremlerinin birinci yılı mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan, mesajında, geride emsalsiz acılar bırakan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Gücünü milletinden alan devletin, asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerin doğurduğu sorunları çözüme kavuşturma amacıyla ilk günden beri gayretle çalıştığını aktaran Fidan, "Devletimiz, tüm kurumlarıyla eş güdümlü bir şekilde çalışarak milletinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yaşanan felaketin yıkıcı etkilerini gidermeye ve depremzedelerimizin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Necip milletimizin bir daha böyle felaketler yaşamamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Savran da depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Geçen bir yılın ardından ne kayıpları unuttuklarını ne de acıların azaldığını belirten Savran, "Bu acı öyle böyle bir acı değil. Bu acı, içinde merhamet olan bir dünyaya düştü. Bir lokma ekmek yiyemeyip, bir damla su içemedik. Uyumaktan utandık. Evet, belki alışmaya çalışıyoruz ama hala bir yerlerde bu acının taptaze olduğunu biliyoruz. Ülkemizin bir daha böyle büyük bir felaketi yaşamamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.