Tuğçe Tayfur: Benim annem de güzel

Bazı X kullanıcıları geçtiğimiz günlerde; "Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncusu kim?" başlıklı bir anket düzenledi.

"LİSTEDE YER ALMADI" Söz konusu anket, kısa sürede büyük ilgi görerek Gülşen Bubikoğlu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Müjde Ar çok sayıda oy aldı.

REKLAM "ANNEM, 1973'TE BİRİNCİ SEÇİLDİ" Necla Nazır’ın çok oy alanlar listesinde yer almamasına kızı Tuğçe Tayfur bir hayli içerledi. Tuğçe Tayfur, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "Biri Yeşilçam güzellerinden mi bahsediyor? '1973'te 365 hanımefendinin içinden birinci seçilen Necla Nazır' der susarım. Bu arada, yarışmada Gülşen hanım ikinci oldu.