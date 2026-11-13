Spor yazarlarından eleştiri! "Çok fazla Arda Güler lazım"
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu ve gruptaki 5. maçından da mağlup ayrıldı. Spor yazarları zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, İzmir'de konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu ve gruptaki 5. maçından da mağlup ayrıldı. Spor yazarları zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.
"TEK BİR DOĞRU VARDI"
Uğur Meleke: "Dünkü müsabakanın belki en doğru detayı, İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanması idi. Hep söylüyorum, milli takımı şehir şehir gezdirmek ideal bir metot değil. Dünyanın hemen hemen bütün büyük milli takımlarının bir ulusal statları vardır maçlarını oynadıklarını. En azından resmi müsabakaları aynı statta oynamalı, futbolcularınız bir meleke kazanmalı. Stada, zeminine, soyunma odasına, atmosferine alışmalı. Tam anlamıyla evinde gibi hissetmeli. Bunun için benim önerim Gürsel Aksel Stadı..
Benim hayalimdeki milli takım maçlarını Gürsel Aksel’de “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” tezahüratları altında oynuyor, kaptanlık bandını da Arda Güler takıyor. Arda’nın ne kadar genç olduğunun farkındayım ama böyle yıldızlar bizim gibi ülkelerde belki 20, belki 50 yılda bir doğarlar. Arda’nın zaten oyununa, vücut diline, haline tavrına baktığın zaman sahada bantsız liderlik yaptığını gözlemliyorsunuz. Euro 2028 elemelerinin başlangıcıyla beraber yeni bir start, yeni bir kaptan yakışır ulusal takıma.
Tabii ki bence hiçbir konuda karar almaması gereken bu TFF’nin, “ayakla basket atmak”, “adamlık” gibi son derece objektif kriterleri olduğu için ne desek boş şu aşamada... Umarız her şey güzel olur ulusumuz adına." (Hürriyet)
"İKİ YENİLGİYE ÇOK ÜZÜLDÜM"
Levent Tüzemen: "Uluslar Ligi'nde iki yenilgiye çok üzüldüm… Açılış maçında Fransa'ya karşı çok iyi oynamış, 10 kişi kalmamıza rağmen basit bir golle kaybetmiştik. İzmir'de Belçika'ya karşı ilk 20 dakikada Arda'nın muhteşem frikik golüne kadarki sürede rakibe sahayı dar ettik, coşkumuz, isteğimiz, mücadelemiz, topa hükmetmemiz ve pas trafiğimiz mükemmeldi. Arda, Madrid'den bile alkışları duyulan jenerik olacak mükemmel bir frikiğe imza attı. Arda vuruşunda topa öyle bir falso verdi ki Belçika kalecisi golün güzelliğine şapka çıkardı. Coşkuyu ele geçirdiğiniz zaman maalesef oyunu sakinleştirmesini aklımıza getiremiyoruz. Top bizde, oyunun kontrolü bizde, sakin olalım derken yine orta sahada kaptırdığ-ı mız basit bir top sonrası De Bruyne'den halı saha golü yedik. Doku, sanki şova çıkmıştı. Belçikalı yıldızı maalesef durduramadık. Sol taraftan yaptığı ataklarda çaresiz kaldık. De Ketelaere'nin attığı gol de bir başka halı saha modeliydi." (Sabah)
"ÇOK FAZLA ARDA LAZIM"
Turgay Demir: "İlk 20 dakikada fırtına gibi estik, önde bastık, iyi paslaştık ve Arda Güler'le muhteşem bir frikik golü attık… Arda öyle bir yere vurdu ki, Lammens hamle yaparak sadece golü güzelleştirebilirdi. Golün ardından iki net pozisyon daha bulduk ve onlardan birini gol yapabilmiş olsak maçın hikâyesi çok değişecekti. Ne var ki biz atamadık ve deyim yerindeyse ilk yarının kalan bölümünde sahada Arda Güler dışında kimsemiz kalmadı… Bize çok fazla Arda lazım vesselam. Orkun yok, Enes yok, Barış hiç yok, Yunus ona keza… Savunma zaten tatilde… Bu durumu iyi değerlendiren Belçika aldı sazı eline ve Doku ile sağ tarafımızı çökertti. Ceza sahamızda ellerini kollarını sallayarak paslaştıkları iki pozisyonda üst üste iki gol yedik. Önce De Bruyne, ardından De Ketelaere meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi." (Fotomaç)
"DÜZELTMESİ GEREKEN ÇOK KONU VAR"
Abdullah Ercan: "Oyunun ikinci devresi için beklenti milli takımımızın daha iyi oynamasıydı. Ancak oyunun kontrolü Belçika'da idi... Görüntü itibarıyla şu an Kenan Yıldız da olmadığında Arda Güler dışında maalesef üretken oyuncumuz yok. A Ligi'nde kalma ümitlerimiz zora girdi.
Sergen hocanın düzeltmesi gereken çok konu var.İşi hiç de kolay değil. Yani, bu seviyede bu kadar dengesiz oyunlar Türk Milli Takımı'na yakışmıyor. Sergen hocanın bundan sonraki süreçte tabii ki hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Elemelerde başarılı olmak. Ama daha önemli konular var. Bunlardan bir tanesi milli takımın bir oyun kimliği bulması. Belki Sergen hoca ile kazanabiliriz ama oyun kimliğinin oturması gerekli. Bu maçtaki oyunu gördükten sonra pazar günü oynayacağımız Fransa maçına ümitli bakamıyorum." (Takvim)
"SABIR GÖSTERMEK LAZIM"
Zeki Uzundurukan: "Final paslarında Arda dışında yeterince becerikli değildik. Arda Güler gibi bir futbol sihirbazına sahip bir takımın Belçika'yı yenmesi gerekirdi. Ama bizim henüz oturmuş bir oyunumuz yok maalesef! Evet dün kaybettik. Fransa maçı da zor. Ama bu Milli Takım'a sabır göstermek lazım. Bu Milli Takım bizim takımımız. Dün Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarların maç boyunca desteği muazzamdı. Ben Sergen Yalçın'a da güveniyorum. Bu takıma güçlü bir oyun inşa edecektir. A Ligi'deki kaderimiz Fransa maçından sonra belli olacak. Ama bir gerçek var ki şansımız azaldı. Sabır göstereceğiz ve güçlü bir biçimde destek göstereceğiz. Bu çocuklar bizim... Bizim Çocuklar onlar!" (Fotomaç)
"KIRILGAN VE ACEMİ MANGASI"
Mustafa Çulcu: "Milli takımımız kaliteli, yetenekli ayaklardan kurulu ama oyun kalitemiz için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Sağ savunmada daha doğru alternatiflerimiz varken Oğuz Aydın ile başlamak pahalıya mal oldu. Doku o bölgeyi motif gibi dokudu. Savunmamız organize değildi. Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz. Stoperlerimiz topu sürerken topa huzur vermiyorlar, sanırsınız topla küsler. Arda'nın muhteşem frikik golüne kadar coşkuluyduk, sonrasında oyunu bir türlü dinlendirmeyi beceremedik. Hücum ederken arkada geniş alanlar bıraktık. Yediğimiz gollerle coşkumuzu ve umutlarımızı kaybettik. Doğaçlama oynamaya başladık. Takım oyunu ve bir planımız yok. Birkaç oyuncunun ayağına bakıyoruz. Onlar da kötüyse iyi oyun ve iyi sonuç hayal oluyor. Madem Zeki oyuna girecekti o dakikaya kadar o bölge de Oğuz Aydın ile oynamak niye? Arda oyunu çevirmek için her şeyini sahaya koydu çok iyiydi. Son dakika Hakan ile yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek beraberlikle çok kıymetli bir puanı almak işten bile değildi ama olmadı." (Sabah)
"SERGEN YALÇIN GEÇERLİ NOT ALAMADI"
İbrahim Yıldız: "A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ilk karşılaşmada geçerli not alamadı. Öncelikle sahaya çıkardığı ilk 11 eleştirildi. Enes kurtarıcı santrafor olarak sahaya çıkmıştı. Formsuz oluşu bir yana, oyuna katkısı yok denecek kadar azdı. Sağ bek Zeki, yedek beklerken Oğuz bu görevi yapmaya çalıştı. Rakibini durdurmakta zorlandı. Hatta durduramadı. İkinci yarı oyundan çıkarıldı. Oysa, Oğuz kanata alınıp Yunus çıkarılsa daha iyi olurdu. Barış ve Yunus kendi takımlarında gösterdikleri performanstan çok uzaktılar. Bu nedenle kenarları hiç kullanamadık. Santrafor kötü, kenar oyuncular vasat olunca gol beklentimiz düşük oldu doğal olarak. Üstelik uzaktan şut konusu var. Atamadık.
Savunmaya gelince, Merih ağır bir oyuncu. Bu takımın stoperi olmamalı. Sergen Yalçın takıma yeni bir kimlik kazandırmak istiyorsa daha gerçekçi bir oyuncu kadrosu belirlemeli. Bir başka konu ise Hakan. Bu oyuncu eğer sakat değilse neden kenarda bekletildi? Orta sahaya gelince Orkun sakatlıktan yeni döndü. Salih’le oyuna başlamak daha verimli olabilirdi. Merkez boş kaldı. Belçika rahat geldi. Attıkları iki gole dikkat edilecek olursa, savunma ve orta saha rakipleri tutamadı. Çok rahat gol attılar. Arda’nın attığı muhteşem golle öne geçtikten sonra arka arkaya yediğimiz goller alan ve adam tutamayışımız sonucu geldi. Bu tür turnuvalarda bu kadar kolay goller yememeliyiz." (Habertürk)