"KIRILGAN VE ACEMİ MANGASI"

Mustafa Çulcu: "Milli takımımız kaliteli, yetenekli ayaklardan kurulu ama oyun kalitemiz için maalesef aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Sağ savunmada daha doğru alternatiflerimiz varken Oğuz Aydın ile başlamak pahalıya mal oldu. Doku o bölgeyi motif gibi dokudu. Savunmamız organize değildi. Kırılgan ve acemi mangası gibiyiz. Stoperlerimiz topu sürerken topa huzur vermiyorlar, sanırsınız topla küsler. Arda'nın muhteşem frikik golüne kadar coşkuluyduk, sonrasında oyunu bir türlü dinlendirmeyi beceremedik. Hücum ederken arkada geniş alanlar bıraktık. Yediğimiz gollerle coşkumuzu ve umutlarımızı kaybettik. Doğaçlama oynamaya başladık. Takım oyunu ve bir planımız yok. Birkaç oyuncunun ayağına bakıyoruz. Onlar da kötüyse iyi oyun ve iyi sonuç hayal oluyor. Madem Zeki oyuna girecekti o dakikaya kadar o bölge de Oğuz Aydın ile oynamak niye? Arda oyunu çevirmek için her şeyini sahaya koydu çok iyiydi. Son dakika Hakan ile yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek beraberlikle çok kıymetli bir puanı almak işten bile değildi ama olmadı." (Sabah)