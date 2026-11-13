Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!

Bir önceki milli maç arasında zeminini yenileyen ancak umduğunu bulamayan Galatasaray yıl sonunda bir kez daha yenilemeye gitmeyi planlıyor

Galatasaray bir yandan RAMS Park zeminini futbol oynamaya elverişli hale getirmek için çalışırken bir yandan da köklü çözüm için planlama yapıyor.

Bir önceki milli maç arasında zeminini yenileyen sarı-kırmızılılar umduğunu bulamamıştı.

İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen yağmur yağışları sonrası zemin bozulurken Galatasaraylı yetkililer yanlış malzeme kullanıldığını ifade etmişti.

Kemerburgaz’da çim bakımını yapan firma ile toplantı gerçekleşirken kısa süreli çözümler için anlaşma sağlanmıştı.

REKLAM

Çim firması onarım işlemleri için bu süreçte Galatasaray’dan ücret alınmayacağını ifade ederken çalışmalar başladı.

RAMS Park’a kumlama ve hibrit çim çakış işlemleri yapılırken uzun vadeli çözümler için de kollar sıvandı.

2026 yılı sonunda bir kez daha zemin değişimi için plan ve programlama yapılıyor.

İzmir’de çim üretim tesisi bulunan firmadan bu kez yurt dışından çim siparişi geçilecek.

Yeni serilecek çimin hibrit çim çakım işlemi yapılacak olduğu için kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.