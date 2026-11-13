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        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!

        Galatasaray, RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek için yıl sonunda yeniden değişime gitmeyi planlıyor. Bir önceki milli maç arasında yapılan yenileme çalışmalarından beklenen sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, yağışların ardından bozulan zeminde kumlama ve hibrit çim çakım işlemlerine başladı. Uzun vadeli çözüm kapsamında ise 2026 yılı sonunda zeminin yeniden değiştirilmesi planlanıyor. Bu kez yurt dışından çim siparişi verilecek ve yeni çime hibrit çim çakım işlemi uygulanacak.

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!

        Bir önceki milli maç arasında zeminini yenileyen ancak umduğunu bulamayan Galatasaray yıl sonunda bir kez daha yenilemeye gitmeyi planlıyor

        Galatasaray bir yandan RAMS Park zeminini futbol oynamaya elverişli hale getirmek için çalışırken bir yandan da köklü çözüm için planlama yapıyor.

        Bir önceki milli maç arasında zeminini yenileyen sarı-kırmızılılar umduğunu bulamamıştı.

        İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen yağmur yağışları sonrası zemin bozulurken Galatasaraylı yetkililer yanlış malzeme kullanıldığını ifade etmişti.

        Kemerburgaz’da çim bakımını yapan firma ile toplantı gerçekleşirken kısa süreli çözümler için anlaşma sağlanmıştı.

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        Çim firması onarım işlemleri için bu süreçte Galatasaray’dan ücret alınmayacağını ifade ederken çalışmalar başladı.

        RAMS Park’a kumlama ve hibrit çim çakış işlemleri yapılırken uzun vadeli çözümler için de kollar sıvandı.

        2026 yılı sonunda bir kez daha zemin değişimi için plan ve programlama yapılıyor.

        İzmir’de çim üretim tesisi bulunan firmadan bu kez yurt dışından çim siparişi geçilecek.

        Yeni serilecek çimin hibrit çim çakım işlemi yapılacak olduğu için kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

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        #çim
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