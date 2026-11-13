Shawn Mendes: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, Filistin'e desteğini açıklamasıyla gündemde. 28 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor" ifadesini kullandı.

"SESİNİZİ YÜKSELTMENİN KORKUTUCU OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Arkadaşlarından ve sanatçı dostlarından da seslerini kullanmalarını isteyen Mendes, "Sesinizi yükseltmenin korkutucu olabileceğini biliyorum; şu anda bunu yazarken ben de aynı duyguyu yaşıyorum. Ayrıca yardım etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı da hissediyorum. Sesimizi ne kadar çok kişi kullanırsa, değişime o kadar yaklaşırız" dedi.

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Kariyeri boyunca 120'den fazla ödül kazanan, pek çok kez Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, hayranlarına, Filistin'e destek konusunda daha fazla bilgi edinmek için ziyaret edebilecekleri sosyal medya sayfaları önerdi.

"AYAĞA KALKMAYI NORMALLEŞTİRELİM"

Mendes, 'Özgür Filistin' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Gazze'deki anlamsız katliamlar durdurulmalı. Filistin'deki çocuklar ve aileler çok uzun zamandır acı çekiyor ve yardımımıza ihtiyaçları var" dedi.

"Kendimi geliştirmek, nerede ve nasıl fark yaratabileceğimi anlamak için elimden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışıyorum ve sizden de aynısını yapmanızı rica ediyorum" diyen Mendes, "Lütfen kalbinizi dinleyin, cesaretinizi bulun ve yardım etmek için elinizden geleni yapın. Filistin'deki bu çocuklar çok uzun zamandır cesur olmak zorunda kaldılar. Şimdi aynı şeyi yapma sırası bizde. Zulümden muzdarip olanlar için sesimizi yükseltmeyi ve ayağa kalkmayı normalleştirelim" ifadesini kullandı.

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Sanatçı, mesajını, "Bağış yapın, eğitin, teşvik edin, meydan okuyun, iktidardakileri sorumlu tutun, oy verin" sözleriyle bitirdi.

Mendes, kariyeri boyunca doğrudan parti siyasetinden uzak durmaya çalışsa da iklim değişikliği, ırksal adalet, seçmen katılımı gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Son dönemde de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili görüşlerini belirtmekten kaçınmıyor.

SESSİZ KALDIĞI İÇİN PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Mendes, Ağustos 2025'te Lizbon'da verdiği konserde, Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili ilk kez konuşarak daha önce sesini çıkarmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Konuşmasında, Filistin'deki acıların kalbini kırdığını söylerken, bu acının Yahudi halkına yönelik bir nefrete dönüşmesinin de yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Sanatçı, Ocak 2026'da Los Angeles'ta Sudan ve Filistin için düzenlenen Artists for Aid yardım konserinde sahne almıştı.