Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre yediği mantarın ardından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Aydın'da edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde yaşayan Nurcan Alp (45), mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.Nurcan Alp, 45 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
KARACİĞERİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU
İHA'daki habere göre yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı.
DONÖR BULUNDU AMELİYATA ALINDI
Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ
İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.