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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı

        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre yediği mantarın ardından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı

        Aydın'da edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde yaşayan Nurcan Alp (45), mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

        Nurcan Alp, 45 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
        Nurcan Alp, 45 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.

        KARACİĞERİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU

        İHA'daki habere göre yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı.

        DONÖR BULUNDU AMELİYATA ALINDI

        Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

        İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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