Kripto para piyasasında satış baskısı yeniden hız kazandı. Piyasanın en büyük iki kripto varlığı Bitcoin ve Ethereum, son 24 saatte sert değer kayıpları yaşadı. Bitcoin 68 bin 700 dolar seviyelerine gerileyerek 69 bin dolar eşiğinin altına inerken Ethereum 1.922 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 6.5'i aşarken Ethereum'da da düşüş yüzde 5.8 seviyesine ulaştı. Her iki kripto para da ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

130 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 2.43 trilyon dolardan 2.30 trilyon dolara geriledi. Böylece bir günde kripto para piyasasının toplam büyüklüğünden yaklaşık 130 milyar dolar silindi. Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yaşanan sert satışlar, piyasanın geneline yayılarak toplam kripto para değerinde de önemli bir kayba yol açtı.

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Satış dalgasında ABD'de para politikasına ilişkin beklentiler, kurumsal yatırımcıların fon hareketleri ve kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeler etkili oldu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Kripto para piyasasındaki düşüşün önemli nedenlerinden biri ABD'de faiz beklentilerinin değişmesi oldu. ABD'de 10 Kasım'da açıklanan ekim ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 0.4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyondaki artış da yüzde 0.3 ile beklentileri aştı.

Enflasyonun beklentileri aşması, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Vadeli piyasalarda faiz artışı ihtimalinin yükselmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

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Bu süreçte ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) 103 seviyesini aşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşması da Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri, kripto para piyasasında toparlanmayı zorlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

ETF'LERDEN 1.44 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Bitcoin'deki düşüşü hızlandıran bir diğer gelişme ise kurumsal yatırımcıların fon hareketleri oldu.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinde 5-11 Kasım döneminde beş işlem günü üst üste net para çıkışı yaşandı. Bu dönemde fonlardan toplam 1.44 milyar dolar çekildi.

11 Kasım'da tek günlük net çıkış 299.8 milyon dolara ulaşırken BlackRock'ın IBIT fonundan 269.7 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

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ETF'lerden art arda yaşanan para çıkışları, piyasaya yeni kurumsal para girişinin zayıfladığına işaret ederken fiyatlardaki düşüş sırasında alıcı talebinin de sınırlı kalmasına yol açtı.

1.3 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Fiyatlardaki düşüş, kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyelerle daha da hızlandı.

Son 24 saatte kripto para vadeli işlem piyasasında 1.3 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Bunun 677 milyon dolarlık bölümünü Bitcoin pozisyonları oluşturdu.

Bitcoin'in 70 bin doların altına gerilemesiyle yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyonun kısa sürede tasfiye edildiği bildirildi. En büyük tekil tasfiye ise merkeziyetsiz işlem platformu Hyperliquid'de 31 milyon doların üzerindeki bir Bitcoin uzun pozisyonunda gerçekleşti.

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BeInCrypto'nun daha erken saatlerde yayımladığı ve yine CoinGlass verilerine dayandırdığı rapora göre ise 24 saatteki toplam tasfiye 680.8 milyon dolar seviyesindeydi. Bunun 599 milyon doları fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu. Söz konusu işlemlerde 112 bin 947 yatırımcının pozisyonu kapatıldı.

Kaldıraçlı işlemlerde fiyatların yatırımcıların aleyhine hareket etmesi durumunda teminat yetersizliği nedeniyle pozisyonlar borsalar tarafından otomatik olarak kapatılıyor. Bu zorunlu satışlar fiyatları daha da aşağı çekerek yeni tasfiyeleri tetikleyebiliyor.

JEOPOLİTİK GERİLİM DE SATIŞLARI ARTIRDI

Küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatan bir diğer gelişme ise Orta Doğu'daki gerilim oldu.

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İran Devrim Muhafızları'nın Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını imha ettiğini açıklaması, piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdı. Gelişme, zaten güçlü dolar ve faiz artışı beklentileri nedeniyle baskı altında bulunan riskli varlıklar üzerindeki satışları destekledi.