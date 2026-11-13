Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı: Messi benzetmesi!

Marca: Arda Güler Türkiye formasıyla parlıyor: Messi’nin 2019’daki golünü anımsatan bir frikik golü

“İzmir’de dakikalar 20’yi gösterdiğinde Arda Güler, Türk taraftarları coşkuya boğdu. Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında doğrudan kullandığı olağanüstü bir frikik vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi. Kaleci Lammens’in kurtarma şansının olmadığı bu vuruş, topu tam köşeye gönderdi ve akıllara Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Liverpool’a karşı attığı o muhteşem golü getirdi. Şu sıralar kusursuz bir form grafiği yakalayan Güler; yakın zamanda Valencia karşısında bir gol ve bir asiste imza attı, Racing maçında bir asist yaptı, Leipzig ve Sevilla karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı ve Roma karşısında da iki asistlik katkı sağladı.”