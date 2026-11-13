Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı: Messi benzetmesi!
A Milli Futbol Takımımızın Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyete rağmen Arda Güler'in attığı frikik golü dünya basınında gündem oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, milli yıldızın golünü Lionel Messi'nin 2018-2019 sezonunda Liverpool'a attığı frikik golüne benzetti. İşte dış basında yazılanlar...
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımızda Arda Güler, attığı frikik golüyle karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun kullandığı serbest vuruş, İspanyol basınının da dikkatini çekti.
İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, sosyal medya hesabından Arda Güler'in golünü paylaşarak "Güler, a lo Messi" (Messi gibi Güler) ifadelerini kullandı.
MESSI'NİN LIVERPOOL'A ATTIĞI GOLÜ HATIRLATTI
Marca, Arda Güler'in Belçika karşısında kaydettiği frikik golünü, Lionel Messi'nin 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona formasıyla Liverpool'a attığı frikik golüne benzetti.
Arda'nın vuruş tekniği ve topun kaleye gidişindeki benzerliğe dikkat çeken İspanyol gazetesi, milli futbolcunun golünü Messi'nin unutulmaz frikiklerinden biriyle yan yana getirdi.
Marca: Arda Güler Türkiye formasıyla parlıyor: Messi’nin 2019’daki golünü anımsatan bir frikik golü
“İzmir’de dakikalar 20’yi gösterdiğinde Arda Güler, Türk taraftarları coşkuya boğdu. Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında doğrudan kullandığı olağanüstü bir frikik vuruşuyla skoru 1-0’a getirdi. Kaleci Lammens’in kurtarma şansının olmadığı bu vuruş, topu tam köşeye gönderdi ve akıllara Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Liverpool’a karşı attığı o muhteşem golü getirdi. Şu sıralar kusursuz bir form grafiği yakalayan Güler; yakın zamanda Valencia karşısında bir gol ve bir asiste imza attı, Racing maçında bir asist yaptı, Leipzig ve Sevilla karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı ve Roma karşısında da iki asistlik katkı sağladı.”
Mundo Deportivo: Arda Güler bir dahi: Türkiye formasıyla, Messi’nin Liverpool’a karşı attığı ikonik frikik golünün bir benzerine imza attı
“Real Madridli orta saha oyuncusu, Belçika karşısında attığı muhteşem, dünya klasmanındaki golle milli takımını öne geçirdi. Kaleye uzak ve orta noktaya yakın bir mesafeden kullanılan serbest vuruşta topa büyük bir güçle vuran Arda, meşin yuvarlağı barajın dışından kavisli bir şekilde gönderdi. Yüksek bir kavisle ve büyük bir hızla ilerleyen top, tam köşeye, ağlarla mükemmel bir şekilde buluştu. Vuruşun yapıldığı nokta, vuruşun estetiği ve topun ağlara gidiş şekli; akıllara Leo Messi’nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a karşı attığı o ikonik frikik golünü getirdi.”
AS: Süper Güler tek başına yetmiyor
“Arda Güler’in Belçika karşısındaki performansı gerçekten özeldi. Sahanın her yerinde varlığını hissettirdi; hem takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de kendisi kaleyi yokladı. Fakat takımın geri kalanı ona ayak uyduramadı. Real Madridli yıldız, Türkiye’nin oyun üstünlüğünü harika bir doğrudan serbest vuruşla taçlandırdı; topu öyle bir kavisle köşeye gönderdi ki, Lammens’in uzanması imkansızdı. Kaleciyi suçlamak haksızlık olur; vuruş tek kelimeyle olağanüstüydü.”
20minutos: Arda Güler’den Türkiye adına muazzam bir gol: Belçika karşısında doğrudan serbest vuruştan ağlara giden bir şaheser
"Real Madrid forması giyen oyuncu, maçın henüz başlarında kaydettiği bu sanat eseri niteliğindeki golle taraftarları coşturdu. İlk yarının yaklaşık 19. dakikasında sahneye çıkan Türk orta saha oyuncusu, adeta bir deha örneği sergileyerek topu Belçikalı kaleci Senne Lammens’in koruduğu kalenin tam köşesine gönderdi. Kalecinin tüm çabasına ve uzanmasına rağmen, topa büyük bir güçle vuran "Türk sihirbaz", serbest vuruşta meşin yuvarlağı üç kişilik barajın üzerinden aşırarak "Kırmızı Şeytanlar"ın kalesinin sağ üst köşesine bıraktı."
Sport: Arda Güler, Türkiye’yi tek başına sırtlayamaz
“Olağanüstü bir performans sergileyen Arda Güler bile tek başına yeterli olamıyor; genç yıldız, takımı yalnızca maçın belirli bölümlerinde taşıyabiliyor. Lammens’in, bu şık vuruş karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu.”
Cadena SER: Arda Güler, izleyenleri büyüleyen frikik golüyle dünya çapında ses getirdi
“Arda Güler, Real Madrid'de muazzam bir yükseliş yaşıyor. Türk ofansif orta saha oyuncusu bu kez sahneye Türkiye milli takımı formasıyla çıktı. Real Madridli oyuncu, Uluslar Ligi'ndeki maçta attığı muhteşem frikik golüyle tüm stadyumu ayağa kaldırdı. 20. dakikada topu şık bir kavisle köşeye gönderen Güler, Belçika karşısında büyük bir coşku yarattı ve kısa süreliğine milli takımının en dikkat çeken ismi oldu.”
NTN24: Gelecekteki Puskas Ödülü adayı mı? Arda Güler’in Türkiye-Belçika maçındaki muhteşem serbest vuruş golü dünya genelinde yankı uyandırdı
“Türk futbolcu Arda Güler, Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmada maçın en dikkat çekici anlarından birini yaşattı. Kırmızı beyazlı ekip sahadan 1-2 mağlup ayrılsa da, Güler’in attığı muhteşem gol şimdiden Puskas Ödülü adayları arasında gösterilmeye başlandı.”