Mersin'de kan donduran olay, saat 20.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ AÇTI

Elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren M.F.G., iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı.

5 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

DHA ve İHA'daki habere göre saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli M.F.G., daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Anna Barakat isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN DURUMU CİDDİ

Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.