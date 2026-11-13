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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet

        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, M.F.G. isimli kişi, dün gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Şüpheli M.F.G., başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Saldırgan ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Mersin'de kan donduran olay, saat 20.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

        HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ AÇTI

        Elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren M.F.G., iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı.

        5 KİŞİYİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

        DHA ve İHA'daki habere göre saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli M.F.G., daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

        BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Anna Barakat isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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        5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SALDIRGANIN DURUMU CİDDİ

        Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, M.F.G. isimli kişi, dün gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Şüpheli M.F.G., başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Saldırgan ağır yaralandı (DHA)

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