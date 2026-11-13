Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Sektörün geldiği noktaya dikkat çekti

        Sektörün geldiği noktaya dikkat çekti

        Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın bölgesel krizlere rağmen direncine dikkat çektiği Türkiye turizminin, son 40 yılın verilerine bakıldığında tarihî bir dönüşüme imza attığı görülüyor. Söz konusu dönüşümün 2018'den sonra geliştirilen yeni stratejilerle daha da güçlendiği göze çarpıyor. Zira iki yıllık pandemi dönemine rağmen 2018-2025 arasında yıllık ortalama yabancı ziyaretçi sayısı, 2000-2017 dönemine göre yaklaşık iki katına ulaştı

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki katına çıktı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın dün düzenlenen 'Enflasyon Raporu 2026-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda bölgesel çatışmalara ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye turizminin genel görünümünün bozulmadığını vurgulaması, sektörün geldiği noktaya dikkat çekti.

        Peki, Türkiye turizmi nereden nereye geldi?

        Sayısal veriler bazen soğuk, bazen de kendi başına destan yazacak kadar güçlü oluyor. Türkiye turizminin son 40 yıllık serüveni, işte o destansı hikâyelerden biri.

        DÜNYAYA AÇILAN İLK ADIMLAR (1986-1999)

        Takvim yapraklarını 1986 - 1999 arasına çevirelim. O 14 yıllık dönemde ülkemizi toplam 88 milyon 303 bin 23 yabancı turist ziyaret etmişti. Yıllık ortalama 6 milyon 307 bin 359 kişiye tekabül eden bu rakamlar, o günün şartlarında büyük bir başarı; Türkiye'nin dünyaya açılan yeni yüzünün ilk adımlarıydı.

        1986 - 1999

        ♦ Toplam: 88.303.023

        ♦ Yıllık Ortalama: 6.307.359

        REKLAM

        MİLENYUM ÇAĞI VE LİG ATLAYAN TÜRKİYE (2000-2017)

        Ancak asıl kırılma, takvimler 2000'i gösterdiğinde başladı. 2000'den sonrası, Türkiye turizmi için kelimenin tam anlamıyla bir 'Milenyum Çağı' oldu. Altyapı yatırımları, havaalanlarının artırılması/genişletilmesi, tesis kalitesinin ve kalifiye iş gücü oranının yükselmesi ve tanıtım hamleleriyle üst lige çıktık. Rakamların diline bakacak olursak 2000-2017 arasındaki 18 yıllık dönemde Türkiye, 442 milyon 133 bin 349 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yıllık ortalama yabancı turist sayımız bir önceki döneme (1986-1999) göre yaklaşık olarak dörde katlanarak 24 milyon 562 bin 964 seviyesine ulaştı. Türkiye, bu seviyeyle dünyanın en çok turist çeken ilk 10 ülkesi arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı.

        2000 - 2017

        ♦ Toplam: 442.133.349

        ♦ Yıllık Ortalama: 24.562.964

        REKLAM

        PANDEMİ SONRASI REKOR İVME VE KÜRESEL DEVLİK (2018-2025)

        2018'den sonra tam da yabancı ziyaretçi sayımız hızla artarken tüm dünyayı evlere kapatan küresel salgın dönemi geldi. Birçok ülke turizmde yaralarını sarmaya çalışırken, Türkiye pandemi sonrasındaki normalleşme sürecinde oldukça yüksek bir artış ivmesi yakaladı. Küresel kısıtlamaların damga vurduğu 2020 ve 2021'i dışarıda bırakıp 2018 - 2025 arasındaki 6 normal turizm yılına baktığımızda ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin küresel turizmde bulunduğu mertebeyi net bir şekilde gösteriyor. İki yıllık pandemi dönemine rağmen 2018-2025 arasında yıllık ortalama yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki döneme (2000-2017) göre yaklaşık iki katına ulaştı. Bu 6 yılda ülkemize gelen toplam yabancı turist sayısı 283 milyon 724 bin 600 oldu. Yıllık ortalamamız ise 47 milyon 287 bin 433 ile tarihî bir rekor kırarak A ligine çıktı.

        2018 - 2025 (Pandemi kısıtlaması nedeniyle 2020 ve 2021 değerlendirmeye alınmadı)

        ♦ Toplam: 283.724.600

        ♦ Yıllık Ortalama: 47.287.433

        * Yazıda yer alan dönemsel istatistikler yalnızca yabancı ziyaretçileri kapsamakta olup, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye'ye girişleri bu verilere dâhil edilmemiştir.

        REKLAM

        SIÇRAMANIN ARDINDAKİ ETKİ

        Altyapı yatırımları, havalimanı sayısının artırılması/genişletilmesi, tesis kalitesinin ve kalifiye iş gücü oranının yükselmesi ve tanıtım hamleleri; bu sıçramanın tesadüf değil, sistemli bir çalışmanın ve vizyonun eseri olduğunu ortaya koyuyor.

        Konuyu havalimanına indirgeyecek olursak sadece İstanbul Havalimanı'nın tam kapasitesiyle devreye girdiği 6 Nisan 2019 ila 31 Aralık 2025 arasındaki yolcu hacminin artışı turizme olan katkısını gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra en çok yabancı turist ağırlayan Antalya'nın havalimanı 12 Nisan 2025'te açılan yeni terminal binalarıyla genişletilirken yolcu kapasitesi yıllık 35 milyondan 82 milyona çıkarıldı.

        İSTANBUL HAVALİMANI

        2019

        ♦ İç Hatlar: 12.574.641

        ♦ Dış Hatlar: 39.434.579

        TOPLAM: 52.009.220

        2025

        ♦ İç Hatlar: 17.730.321 (%41 Artış)

        ♦ Dış Hatlar: 66.727.100 (%69,21 Artış)

        TOPLAM: 84.457.421 (%62,39 Artış)

        Bu çalışma ve vizyon, 2018'den itibaren devreye alınan köklü bir strateji değişikliğiyle daha da güçlendirildi. Türkiye bu tarihten itibaren; turizmde ürün ve pazar çeşitliliğini artırmayı, uluslararası tanıtım gücünü geliştirmeyi ve sektörü küresel krizlere karşı bağışıklık sahibi kılmayı hedefleyen yeni bir yol haritasını ortaya koydu.

        Türkiye'nin tanıtımına yönelik olan 'Go Türkiye' mini dizileri milyarlarca izlenme alıyor.
        Türkiye'nin tanıtımına yönelik olan 'Go Türkiye' mini dizileri milyarlarca izlenme alıyor.
        REKLAM

        Bu vizyonun en kritik yapı taşı ise şüphesiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurması oldu. TGA ile birlikte Türkiye'nin uluslararası tanıtım faaliyetleri dönemsel kampanyalar olmaktan çıkıp sürekli, sistemli ve veri odaklı bir yapıya kavuştu. Geleneksel kaynak pazarlarımız korunurken, uzak pazarlar ve yeni coğrafyalara yönelik yoğun tanıtım hamleleriyle ziyaretçi tabanı genişletildi.

        OCAK-EYLÜL 51 MİLYAR 278 MİLYON DOLAR

        Türkiye, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 25 milyar 526 milyon dolar turizm geliri elde etti. Ocak-eylül döneminde ise toplam turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri kaydedildi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elde edilen sonuçları değerlendirerek, "Hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Türkiye olarak rekor turizm geliri elde ettik! İlk dokuz aylık turizm gelirimiz 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. 2018'de turizmde başlattığımız strateji değişikliği ile elde ettiğimiz rekor gelir, stratejimizin sonuçlarını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

        60'I AŞKIN ÜRÜNLE 12 AYA VE 81 İLE YAYILAN TURİZM

        Aynı dönemde Türkiye, 'Sadece deniz, kum ve güneş' algısını da kırdı. Kültür ve arkeolojiden gastronomiye, spordan sağlığa, kongre turizminden doğa ve inanç turizmine kadar uzanan 60'ı aşkın farklı turizm ürünü küresel vitrine çıkarıldı. Turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefi, Türkiye'nin farklı pazarlardaki talep değişimlerine ve bölgesel dalgalanmalara çok daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanıdı.

        REKLAM

        CARİ DENGENİN SİGORTASI, İSTİHDAMIN LOKOMOTİFİ

        Elbette bu başarı, dikensiz bir gül bahçesinde kazanılmadı. Turizmimizin çağ atladığı dönemlerde yakın coğrafyamızdaki savaşlar, küresel ekonomik daralmalar ve jeopolitik riskler hiç eksik olmadı. Ancak kurulan bu yeni ekosistem sayesinde Türkiye turizmi, artık dış şoklara karşı son derece dayanıklı bir yapıya kavuştu. Bugün turizm, Türkiye ekonomisi için yalnızca döviz kazandıran bir sektör değil; cari dengenin en sağlam sigortası, istihdamın lokomotifi ve Türkiye markasının dünyadaki güçlü kollarından biri konumunda bulunuyor. 1986 - 1999 arasında yılda 6,3 milyon turisti ağırlarken duyduğumuz heyecan, bugün yerini 50 milyonluk ortalamaları konuşan, stratejisiyle krizleri aşan ve hedeflerini daha da yukarı taşıyan özgüvenli bir Türkiye'ye bırakmış durumda.

        2018'DEN SONRA NELER OLDU?

        Türkiye ve çevresinde yaşanan ve turizmi doğrudan olumsuz etkileyen; 2018 sonrasında ortaya çıkan ya da etkisini derinleştiren başlıca olay, savaş ve krizler şunlar:

        • Suriye İç Savaşı, Sınır Harekâtları ve Rejim Değişikliği

        • Libya İç Savaşı ve Doğu Akdeniz Gerilimi

        • COVID-19 Pandemisi ve Küresel Kapanmalar

        • İkinci Karabağ Savaşı

        • Küresel Enflasyon, Tedarik Zinciri ve Enerji Krizi

        • Rusya-Ukrayna Savaşı

        • 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremler

        • İsrail-Gazze Savaşı ve Orta Doğu Çatışmaları

        • İsrail-ABD ve İran Savaşı / Hürmüz Boğazı Krizi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da helikopter düştü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

        #türkiye
        #istanbul
        #Antalya
        #turizm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!