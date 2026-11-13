Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, eski eşi 60 yaşındaki Famettin Uyar tarafından sahibi olduğu lokantada defalarca bıçaklanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Uyar tutuklandı
Çanakkale'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi.
ESKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ
DHA'daki habere göre Famettin Uyar (60), bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş’a (49) ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
YANINDAKİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş’ı yaralayıp, kaçtı. Aysel Sakaldaş acı içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
ESKİ KOCA TUTUKLANDI
Şüpheli Famettin Uyar, bir süre sonra suç aleti bıçak ile yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Famettin Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.