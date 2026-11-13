Çanakkale'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir lokantada meydana geldi.

ESKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ

DHA'daki habere göre Famettin Uyar (60), bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş’a (49) ait olan lokantaya gitti. Burada, Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YANINDAKİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Tartışma sırasında Uyar, yanındaki bıçakla Sakaldaş’ı yaralayıp, kaçtı. Aysel Sakaldaş acı içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Şüpheli Famettin Uyar, bir süre sonra suç aleti bıçak ile yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Famettin Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.