Orkestrayı bıraktı! Hande Küden'den Fazıl Say'a suçlama: Aşağılayıcı tavırlar sergiledi

"MÜZİKAL BEKLENTİLERİMİ PAYLAŞTIM"

"Bu projede sanat yönetmenliğinin yanı sıra besteci olarak da orkestramızla çalışmalar yürüttüm. Provalarda kendi eserimin yorumuna ilişkin dile getirdiğim taleplerimden ibarettir. Bu talepleri ifade ederken de kendisiyle iletişimim mesleki saygı ve profesyonel çalışma sınırları içerisinde olmuştur" diyen Say, "Provalarda bulunan tüm orkestra üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, hem dile getirdiğim taleplere hem de bunları ifade ediş biçimime doğrudan tanıktır. Hande Küden’e yönelik takdirimi hem orkestramızla iletişimimizde hem de konserimizde 1500 dinleyicinin önünde açıkça dile getirdim. Bir besteci olarak müzikal beklentilerimi paylaşmam, birlikte çalıştığım sanatçıya duyduğum saygıyı değiştirmez" ifadesini kullandı.