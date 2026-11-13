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        Haberler Magazin Hazal Subaşı: Tanışmıyormuşuz gibi davrandık

        Hazal Subaşı: Tanışmıyormuşuz gibi davrandık

        Oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkilerinin başlangıcına dair konuştu. Subaşı, "Bir etkinliğe gittik. Gerçekten kimse bizim konuştuğumuzu bilmiyordu. O gün herkese sanki hiç tanışmıyormuşuz gibi davrandık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 09:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, katıldığı bir programda uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç'la nasıl ilişki yaşamaya başladıklarını, evlilik planlarını ve aralarındaki uyumu anlattı.

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        "İYİ ANLAŞTIĞIMIZ İLK GÜNDEN BELLİYDİ"

        İlişkilerinin doğru zamanda başladığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Hiç denk gelmemişiz. Gerçekten doğru zamanı bekliyormuşuz. İbrahim Büyükak da daha önce 'Siz ikiniz çok aynısınız, çok benziyorsunuz. Çok iyi anlaşırsınız' falan demişti. Çok aynı şeyleri düşünüyoruz. Birbirine çok benzeyen iki insanın ilişkisi de güzel oluyormuş. Çok hızlı oldu yani. Çok iyi anlaştığımız ilk günden belliydi" dedi.

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        "MEKANI YANLIŞLIKLA ÜZERİMİZE KİLİTLEDİLER"

        'Berfu Yenenler Talk Show' programına konuk olan oyuncu, ilişkilerinin başlarında birbirlerini tanımıyormuş gibi davrandıklarını anlatarak şunları söyledi: Bir etkinliğe gittim, Oğuzhan da geldi. Gerçekten kimse bizim konuştuğumuzu bilmiyordu. O gün herkese sanki hiç tanışmıyormuşuz gibi davrandık; merhabalaştık, selamlaştık ve dağıldık. Ama o gecenin sonunda ilk kez muhabbet ettik. Mekanı yanlışlıkla üzerimize kilitlediler, bütün ışıkları kapatıp gittiler.

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        "BERKAY FOTOĞRAFI PAYLAŞTI"

        İlişkilerinin ilk dönemlerinde yaşadıkları bir anıyı da paylaşan Subaşı, "Berkay Şahin'in konserine gittik. O gün, 'Magazin vardır, gitmesek mi? Daha çok yeni, böyle bir röportaj vermeyelim' falan diyoruz. Gittik, magazin yok, gayet normal. Kulise girdik, oturuyoruz, eğlendik. Gece Berkay fotoğraf çekip paylaştı, hiç de söylemedi. Üç dakika sonra herkes gördü" ifadelerini kullandı.

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        "SÜRPRİZLERİ HİÇ SEVMİYORUZ"

        Sevgilisi Oğuzhan Koç'un romantik ve düşünceli biri olduğunu dile getiren oyuncu, "Bence çok romantik ve düşünceli biri. Sen aklına getirmeden o her şeyi düşünüyor. 'Keşke bunu da düşünseydi' dediğim bir an bile olmadı. Biz hediyelerimizi hep önceden konuşup veriyoruz. Çünkü ben hediye almayı da vermeyi de çok seviyorum ama ikimiz de sürprizleri hiç sevmiyoruz" dedi.

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        "EVLİLİK BÜYÜK BİR ORGANİZASYON"

        Evlilik planlarına ilişkin de konuşan oyuncu, "Evlene de biliriz ama evlilik büyük bir organizasyon. Artık bunu küçültüp sade bir şekilde yapmak daha mantıklı geliyor. İkimizin de işleri sürekli çakıştığı için bir tık üşendik evlenmeye. Organizasyona kalkışmadan da evlenemiyorsun; o yüzden belki çok küçük bir şey olabilir" ifadelerini kullandı.

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        "BÖYLE BİR NİYETİMİZ VAR"

        Programın ilerleyen dakikalarında sevgilisine eşlik eden Oğuzhan Koç ise evlilik sorusuna, "Böyle bir niyetimiz var. İnşallah doğru zamanda, doğru yerde, hayırlısıyla çok da uzatmadan yaparız" yanıtını verdi.

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç
        #Berkay Şahin
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