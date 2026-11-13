Hazal Subaşı: Tanışmıyormuşuz gibi davrandık

"SÜRPRİZLERİ HİÇ SEVMİYORUZ"

Sevgilisi Oğuzhan Koç'un romantik ve düşünceli biri olduğunu dile getiren oyuncu, "Bence çok romantik ve düşünceli biri. Sen aklına getirmeden o her şeyi düşünüyor. 'Keşke bunu da düşünseydi' dediğim bir an bile olmadı. Biz hediyelerimizi hep önceden konuşup veriyoruz. Çünkü ben hediye almayı da vermeyi de çok seviyorum ama ikimiz de sürprizleri hiç sevmiyoruz" dedi.