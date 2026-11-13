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        Haberler Dünya İsrail basını: Trump ve Netanyahu İran konusunda telefonda birbirlerine bağırdı

        İsrail basını: Trump ve Netanyahu İran konusunda telefonda birbirlerine bağırdı

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde birbirlerine bağırdıklarını yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusundaki görüş ayrılıklarının gölgesinde, hafta sonu büyük ölçüde İran'a odaklanan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmeye aşina kaynaklar, bu konuşmayı alışılmadık derecede zorlu ve hararetli bir tartışma olarak tanımlarken, bir kaynak görüşmeyi "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" şeklinde nitelendirdi.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı iddiaları reddedilerek, konuşmanın çatışmacı geçmediği savunuldu.

        İran'a saldırılar konusu İsrail ile ABD arasında gerilim noktası haline geldi

        Habere göre, Başbakanlık Ofisi'nin yalanlamasına rağmen Netanyahu'nun 10 Kasım'da parlamentodaki yemin töreninde yaptığı açıklamalar, İran konusundaki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

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        Trump yönetimi Tahran ile bir anlaşmaya varma ihtimalini sonuna kadar zorlamak isterken, Netanyahu, İran yönetimi devrilmeden nükleer meselesinin kalıcı olarak ortadan kaldırılamayacağına inanıyor.

        İran'a yönelik saldırıların ne zaman yeniden başlatılacağı ve başlatılıp başlatılmayacağı konusu iki taraf arasındaki temel gerilim noktası haline gelmiş durumda.

        "Netanyahu, Trump'ı her gün arıyor"

        Financial Times gazetesinde 10 Kasım'da yayımlanan haberde, Arap liderlerin Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatması için Trump'a baskı yapmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu aktarmıştı.

        Görüşmelere aşina bir diplomat, Netanyahu'nun Trump'ı her gün arayarak saldırılara yeniden başlaması için ısrar ettiğini, Beyaz Saray içindeki ve dışındaki bazı isimlerin ise böyle bir adımı engellemeye çalıştığını söylemişti.

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        Aynı kaynak, bölge liderlerinin de Trump'a gerilimi tırmandırmaması ve müzakerelere öncelik vermesi yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etmişti.

        ABD Başkanı Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini duyurmuştu.

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        #israil
        #Netanyahu
        #trump
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