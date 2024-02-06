Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, dün çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Murat Tosun ağır yaralandı. Tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Murat Tosun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde, Derince ilçesi Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi.
İKİ KİŞİNİN BIÇAKLI SALDIRISINA UĞRADI
DHA'da yer alan habere göre okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI
Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.