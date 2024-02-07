Trump'ın en büyük rakibine büyük şok! 'Hiçbiri'ne karşı kaybetti ABD'nin Nevada eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump'ın en büyük rakibi Nikki Haley, Trump'ın oylamada yer almamasına rağmen seçimlerde büyük hezimetle karşılaştı. Haley oyların %31.5'ini alırken seçimin galibi %62 ile 'Hiçbir aday' oldu.

Habertürk Giriş: 07.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:49 facebook

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