Trump'ın en büyük rakibine büyük şok! 'Hiçbiri'ne karşı kaybetti
ABD'nin Nevada eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump'ın en büyük rakibi Nikki Haley, Trump'ın oylamada yer almamasına rağmen seçimlerde büyük hezimetle karşılaştı. Haley oyların %31.5'ini alırken seçimin galibi %62 ile 'Hiçbir aday' oldu.
Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı konusunda Trump'ın kalan son rakibi Haley, Salı günü partinin Nevada ön seçimlerine katılan tek büyük Cumhuriyetçi adaydı. Trump ise oylamada yer almadı.
'HİÇBİRİ'NİN GERİSİNDE KALDI
Ancak Cumhuriyetçi başkan adayı Haley Nevada'daki ön seçimde Donald Trump'ın da olmadığı listede büyük bir yenilgiye uğradı.
Haley, çoğunluğu Donald Trump destekçilerinin işaretlediği 'bu adaylardan hiçbiri' seçeneğinin gerisinde kaldı.
%60'TAN FAZLA OY ALDI
Edison Research'e göre oyların üçte ikisinin sayıldığı önseçimde Haley oyların %33'ünü alırken 'bu adayların hiçbiri' %60'tan fazla oy alarak 'kazandı.'
BIDEN, YÜZDE 2,4 İLE KAZANMIŞTI
Nevada'nın Cumhuriyetçi Valisi ve Trump destekçisi Joe Lombardo da Salı günü 'bu adaylardan hiçbiri' seçeneğine oy vereceğini ve Perşembe günü Trump için kurultay yapılacağını söylemişti.
Biden, 2020'de Nevada'da Trump'ı %2,4 puan farkla yenmişti. Kamuoyu yoklamaları
eyalette olası Biden ile Trump arasındaki rövanşın da oldukça yakın olacağını gösteriyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.