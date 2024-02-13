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        Turist rehberlerinden mesleklerinde kanun değişikliği yapılmasına yönelik teklife tepki

        NEVŞEHİR Turist Rehberleri Odası (NERO) üyeleri, turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine yönelik tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. NERO Başkanı Özay Onur, "Bir dilin insana kattığı bilgi birikimiyle ülkemizi hep en iyi şekilde tanıttık. Ancak mevcut taslak bizlerin mesleğimizi icra etmemize engel olmaktadır. TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni düzenlemeyle rehberlik mesleği birçok farklı lisans mezunlarına açılarak, Türkçe rehberlik adı altında büyük bir işsiz ordusu oluşturulacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:30
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        Turist rehberlerinden mesleklerinde kanun değişikliği yapılmasına yönelik teklife tepki
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        NEVŞEHİR Turist Rehberleri Odası (NERO) üyeleri, turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine yönelik tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. NERO Başkanı Özay Onur, "Bir dilin insana kattığı bilgi birikimiyle ülkemizi hep en iyi şekilde tanıttık. Ancak mevcut taslak bizlerin mesleğimizi icra etmemize engel olmaktadır. TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni düzenlemeyle rehberlik mesleği birçok farklı lisans mezunlarına açılarak, Türkçe rehberlik adı altında büyük bir işsiz ordusu oluşturulacaktır" dedi.

        Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen basın açıklamasına NERO Başkanı Özay Onur ve turist rehberleri katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine tepki olarak getirilen tabutun üzerine karanfiller bırakıldı. NERO Başkanı Özay, "6326 sayılı meslek yasamız rehberleri koruyan, biz kültür elçilerinin haklarını savunan bir yasayken şu anda meclis komisyonuna yeni getirilen yasa taslağı ile tam anlamıyla rehber karşıtı bir yaklaşım ve rehbersiz bir turizm sektörü inşa etme çabası görülmektedir. Biz turist rehberleri Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere ülkemizin tanıtılması için canla başla çalışmaktayız. Her zaman yabancı dil bilme şartı bu tarihsel süreçte talep edilmiştir. Bir dilin insana kattığı bilgi birikimiyle ülkemizi hep en iyi şekilde tanıttık. Ancak mevcut taslak bizlerin mesleğimizi icra etmemize engel olmaktadır. TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni düzenlemeyle rehberlik mesleği birçok farklı lisans mezunlarına açılarak, Türkçe rehberlik adı altında büyük bir işsiz ordusu oluşturulacaktır. Bugün zaten yaklaşık 14 bin Türkçe konuşan ve en az 1 yabancı dil bilen turist rehberi bulunmaktayken, sektörel gerçeklerle çatışan bir istihdam algısı oluşturulmaktadır. Büyük acentelerin baskısıyla sözde rehber bulunamıyor söylemi piyasaya servis edilmiştir. Ülkemizde hem Türkçe gruplara hem de yabancı gruplara yetecek kadar turist rehberi bulunmaktadır" diye konuştu.

        'BU YASA TASARISINA 'DUR' DEMEK İSTİYORUZ'

        Özay, sözlerine şöyle devam etti:

        "Profesyonel turist rehberleri için koyulmaya çalışılan ek kurallar, sanki biz istediğimiz turu yapıyormuşuz algısı yaratmaktadır. Rehber acente tarafından yazılan tur programını yapmakla yükümlüdür. Bu yıllardır hiç değişmemiştir. Rehber ve acente hep birlikte çalışmış ve birlikte kazanmıştır. Mevcut yasada da bu gayet açık bir şekilde belirtilmektedir. Ancak yeni yasada rehber sadece alışveriş yerine götürüyormuş algısı yaratmak bizi derinden üzmüştür. Halihazırda üniversitelerde açılmış onlarca programın verdiği dil bilmeyen mezunlar bir anda mesleğe girerek sektörde yıllarca verilen emek sonucu oluşan kaliteyi olumsuz yönde etkileyeceklerdir. Biz rehberler, şimdi haksız ithamlarla mesleğimizi itibarsızlaştırmak isteyen bu yasa tasarısına 'dur' demek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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