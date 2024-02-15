Nevşehir'de 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı
NEVŞEHİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Nevşehir- Aksaray karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 50 ADY 060 plakalı otomobil, K.B.'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
NEVŞEHİR'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Nevşehir- Aksaray karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 50 ADY 060 plakalı otomobil, K.B.'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobil ve H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki M.K., H.K., R.Ö. ve H.K.Ö., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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