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        Nevşehir'de "cinayet" ve "yaralama"dan 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıl önce 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:27
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        Nevşehir'de "cinayet" ve "yaralama"dan 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıl önce 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2014 yılında Sarılar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği M.K'yi tabancayla öldürüp H.K. ve E.K'yi yaralayan ve hakkında 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin köyde olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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