Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de cinayet hükümlüsü, 10 yıl sonra yakalandı
        Nevşehir'de cinayet hükümlüsü, 10 yıl sonra yakalandı
        Nevşehir'de "cinayet" ve "yaralama"dan 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalan...
        Nevşehir'de "cinayet" ve "yaralama"dan 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalan...
        Turistler Kapadokya'daki seyir noktasından "sis denizi"ni izliyor
        Turistler Kapadokya'daki seyir noktasından "sis denizi"ni izliyor
        Nevşehir'de Gazzeliler için hazırlanan yardımlar yola çıktı
        Nevşehir'de Gazzeliler için hazırlanan yardımlar yola çıktı
        Turist rehberlerinden mesleklerinde kanun değişikliği yapılmasına yönelik t...
        Turist rehberlerinden mesleklerinde kanun değişikliği yapılmasına yönelik t...
        Kapadokya'daki turist rehberleri, meslekleriyle ilgili kanun değişikliği te...
        Kapadokya'daki turist rehberleri, meslekleriyle ilgili kanun değişikliği te...