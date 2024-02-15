Nevşehir'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

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