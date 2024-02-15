Nevşehir'de cinayet hükümlüsü, 10 yıl sonra yakalandı NEVŞEHİR'detartıştığı Murat Karlı'yı öldürüp, kaçan ve hakkında 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., 10 yıl sonra yakalandı. Avanos ilçesi Sarılar köyünde 2014 yılında yaşanan olayda; Murat Karlı ile R.K. 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile R.K., Murat Karlı ile yanındaki 2 kişiyi silahla vurup, kaçtı. Murat Karlı hayatını kaybetti; açılan davada firari sanık da 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 yıl sonra RK.'nin Sarılar köyünde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, R.K.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası tutuklanan R.K., Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:04 facebook

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